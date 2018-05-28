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İngilizler için yarışıyor

ekiplerinden ve Chelsea, Şampiyonlar Ligi'nde 'in, Lverpool'u geçerek kupaya uzanmasındaki en büyük etken olan 'in peşinde.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.5.2018 13:47
İngilizler Gareth Bale için yarışıyor

Transfer dönemlerinde ismi sürekli ile anılan 'in yeni sezonda hangi takımda forma giyeceği merak konusu.

İngiliz Express Sport'un haberine göre, Manchester United'ın Chelsea, Bayern Münih ve Paris St Germain'in Bale'i kadrolarında görmek istediğini iddia etti. Manchester United'ın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho'da, şartların uygun olması halinde Bale'in transferine onay verebilir.

Bale'in Manchester'a transferinden 80 milyon Sterlin gelir elde etmeyi planlayan , eski Barselonalı Neymar için Paris Saint Germain'in kapısını çalacak.

Bale'in menajeri Jonathan Barnett'in de Real Madrid Başkanı Florentine Perez ile görüşerek Bale'in geleceğini planlamak istiyor.

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İngilizler Gareth Bale için yarışıyor
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