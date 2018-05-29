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'a yeni sözleşme teklif edildi

Evkur , teknik direktör 'a 1+1 yıllık sözleşme ve ücretinde geçen sezon kazandığı tutarının 1 buçuk katını teklif etti. Bulut ile başkan Adil Gevrek'in bu hafta içerisinde nihai bir karar için tekrar görüşecekleri öğrenildi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.5.2018 18:16
Erol Bulut'a yeni sözleşme teklif edildi

Evkur 'da 1 yıllık sözleşmesi bulunmasına rağmen gelecek sezon için yola devam edilip edilmemesi noktasında yönetimin hakkında net bir açıklama yapmadığı Teknik Direktör , bugün kulüp başkanı Adil Gevrek ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Tarafların karşılıklı tekliflerini birbirlerine ilettiği görüşmenin olumlu sonuçlandığı belirtilirken, yönetimin Erol Bulut'a 1+1 yıllık sözleşme, ücretine de geçen sezon aldığının 1 buçuk katını teklif ettiği ifade edildi. Basın Sözcüsü Erdal Gündüz'ün de hazır bulunduğu toplantıda Bulut'un sunulan teklife olumlu yaklaştığı, teknik ekibiyle de konuşup nihai kararı vereceğini söyleyerek masadan ayrıldığı belirtildi. Görüşmede Gevrek'in genç teknik adaAntalyalyaspor ile ilgili çıkan haberlerin doğruluğunu da sorduğu, Bulut'un ise Akdeniz ekibinin menajerler aracılığıyla kendisine bir teklif sunduğunu doğruladığı öğrenildi.

Adil Gevrek ile Erol Bulut'un bu hafta içerisinde nihai karar için bir kez daha görüşecekleri belirtildi.

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Erol Bulut'a yeni sözleşme teklif edildi
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