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, ile anlaştı

La Liga'ya çıkmayı garantileyen , teknik direktörlük görevine bir dönem Galatasaray'ın kalesini de koruyan 'yu getirdi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.5.2018 16:37
Leo Franco, Huesca ile anlaştı

2018-2019 sezonunda İspanya Birinci Futbol Ligi'ne (La Liga) çıkmayı garantileyen , Arjantinli teknik adam ile bir yıllığına anlaştı.

Huesca Kulübünden yapılan açıklamada, 41 yaşındaki teknik adamla gelecek sezon için anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Bir dönem Galatasaray kalesini de koruyan Franco, son olarak Huesca forması giymiş ve 2016'da futbolculuk kariyerini noktalamıştı.

Huesca, İspanya İkinci Futbol Ligi'nde sezonun bitmesine bir hafta kala 75 puanla La Liga'ya çıkmayı garantiledi.

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Leo Franco, Huesca ile anlaştı
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