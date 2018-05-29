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, 'yı açıkladı

Spor Toto ekiplerinden Demir Grup , teknik direktör ile prensip anlaşmasına vardı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.5.2018 17:19
Sivasspor, Tamer Tuna'yı açıkladı

Kulübü Başkan Vekili Erdal Sarılar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulüp başkanı 'ın, İstanbul'daki ofisinde teknik direktör ile bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.

Görüşmenin olumlu geçtiğini ve Tuna ile prensipte anlaşma sağladıklarını ifade eden Sarılar, "Tamer hoca, önümüzdeki günlerde 'a gelerek 1 yıllık resmi sözleşmeyi imzalayacak." ifadesini kullandı.

Tuna, 2014-2015 sezonunda Sivasspor'da yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı.

Kırmızı-beyazlı ekibi yaklaşık 1,5 sezon çalıştıran teknik direktör Samet Aybaba ise ekiplerinden Bursaspor ile bugün 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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Sivasspor, Tamer Tuna'yı açıkladı
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