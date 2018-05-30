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Akhisarspor'da krizi

'de sezonu küme düşme korkusu yaşamadan noktalayan ve Ziraat Türkyie Kupası'nı kazanan 'da, teknik direktör ile yapılan sözleşme görüşmelerinden sonuç alınamadı.

Giriş Tarihi: 30.5.2018 19:20 Güncelleme Tarihi: 30.5.2018 19:23
Akhisarspor'da Okan Buruk krizi

Fanatik'in haberine göre; geride kalan sezonda 'nı şampiyon olarak tamamlayan ve kulüp tarihinde bir ilki başaran 'da, sözleşmesi sona eren teknik direktör 'la gerçekleştirilen ilk görüşmede anlaşma sağlanamadı.

Taraflar önümüzdeki günlerde bir görüşme daha gerçekleştirecek.

'i 42 puanla 11. sırada tamamlayan Teleset Mobilya Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise; yarı finalde Galatasaray ve finalde Fenerbahçe'yi eleyerek şampiyonluğa ulaştı.

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Akhisarspor'da Okan Buruk krizi
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