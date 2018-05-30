Akhisarspor'da Okan Buruk krizi

Fanatik'in haberine göre; geride kalan sezonda Ziraat Türkiye Kupası'nı şampiyon olarak tamamlayan ve kulüp tarihinde bir ilki başaran Teleset Mobilya Akhisarspor'da, sözleşmesi sona eren teknik direktör Okan Buruk'la gerçekleştirilen ilk görüşmede anlaşma sağlanamadı.

Taraflar önümüzdeki günlerde bir görüşme daha gerçekleştirecek.

Spor Toto Süper Lig'i 42 puanla 11. sırada tamamlayan Teleset Mobilya Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise; yarı finalde Galatasaray ve finalde Fenerbahçe'yi eleyerek şampiyonluğa ulaştı.