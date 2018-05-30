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'da dev buluşma: ve

Fransız adamı ve Galatasaray Teknik Direktörü , 'da bir araya geldi.

Giriş Tarihi: 30.5.2018 10:13 Güncelleme Tarihi: 30.5.2018 10:15
Bodrum'da dev buluşma: Arsene Wenger ve Fatih Terim

Galatasaray Teknik Direktörü ve 22 yıllık Arsenal görevini bu sezon sonunda bırakan , 'da yemekte bir araya geldi.

Tatilini Bodrum'da geçiren Fransız teknik adam, eski dostlarından olan ve o da Bodrum'da tatil yapan Fatih Terim'le akşam yemeğinde buluştu. İkilinin sıcak bir sohbet gerçekleştirdiği ve bol bol sohbeti yaptığı belirtildi. Yemekte Wenger ve Terim'e, Fenerbahçe eski başkanlarından Ali Şen, Arsenal eski başkanlarından David Dein ve dostları eşlik etti.

Fatih Terim, buluşmanın hatırası olarak Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa, "Futbol sadece bir oyun değil, aynı zamanda kıymetli dostluklardır" notunu yazdı.

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Bodrum'da dev buluşma: Arsene Wenger ve Fatih Terim
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