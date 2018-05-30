Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Valbuena: "EURO 2024 adaylığı her şehirde hissediliyor"

Valbuena: "EURO 2024 adaylığı her şehirde hissediliyor"

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın Fransız oyuncusu , 'nin (EURO 2024) adaylığına destek verdi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.5.2018 13:24
Valbuena: EURO 2024 adaylığı her şehirde hissediliyor

Futbol Federasyonu'na açıklamada bulunan , Türkiye'nin 'nı düzenlemeyi hak ettiğini dile getirdi.

Fransız oyuncu, "EURO 2024 adaylığı her stadyumda, şehirde hissediliyor. Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası adaylığı çok mantıklı. Bu ülkede büyük bir Avrupa Şampiyonası için gereken her şey var. Umarım burada gerçekleşir ve Türkiye emeğinin karşılığını alır. Tüm saydıklarımla Türkiye bunu hak ediyor." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de bir sezon geçirdiğine değinen tecrübeli oyuncu, "Yaklaşık 1 yıldır burada oynuyorum. Burada benzersiz bir ambiyans var. Gittiğimiz her yerde taraftarlar tarafından destekleniyoruz. Ligdeki tüm stadyumlar muhteşem. Bu yüzden muhteşem bir şampiyona olduğunu düşünüyorum. Buranın insanlarını gerçekten çok sevdim. Çok sıcakkanlı ve misafirperverler." şeklinde konuştu

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Valbuena: "EURO 2024 adaylığı her şehirde hissediliyor"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN