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A , karşısında

Ay-yıldızlı ekip, hazırlık maçında yarın İsviçre'de ile karşılaşacak. Stadı'nda TSİ 21.15'te başlayacak müsabakada İsviçreli hakem Alain Bieri düdük çalacak

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 31.5.2018 10:45
A Milli Futbol Takımı, Tunus karşısında

A , hazırlık maçında yarın İsviçre'de ile karşılaşacak.

kentindeki Cenevre Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.15'te başlayacak.

Müsabakada İsviçre Futbol Federasyonundan Alain Bieri düdük çalacak. Bieri'nin yardımcılıklarını Alain Heiniger ve Jan Koebeli yapacak, dördüncü hakem ise Stephane De Almedia olacak.

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 2018 FIFA 'nda yer alan Tunus, G Grubu'nda Belçika, Panama ve İngiltere ile mücadele edecek.

Ay-yıldızlı ekip, Tunus'un ardından 5 Haziran Salı günü özel maçta deplasmanda Rusya ile karşı karşıya gelecek.

- ADAY KADRO

Teknik direktör tarafından belirlenen A aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Harun Tekin (Bursaspor), Sinan Bolat (Royal Antwerp)

Savunma: Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Şener Özbayraklı (Fenerbahçe), Mehmet Zeki Çelik (İstanbulspor), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Ömer Bayram (Teleset Mobilya Akhisarspor)

Orta saha: Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Roma), Deniz Türüç (Kayserispor), Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Tarkan Serbest (Austria Wien), Berkay Özcan (Stuttgart) Kenan Karaman (Hannover 96), Serdar Gürler (Osmanlıspor), Yunus Mallı (Wolfsburg)

Forvet: Cenk Tosun (Everton), Umut Bulut (Kayserispor)

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A Milli Futbol Takımı, Tunus karşısında
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