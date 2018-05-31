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'de yeni ayrılıklar var!

'de yeni sezona daha genç bir kadroyla girmek isteyen 'de , ve kaleci 'le yolların ayrılmasının ardından gözler gönderilecekler listesinde yer alan diğer oyunculara çevrildi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 31.5.2018 13:53 Güncelleme Tarihi: 31.5.2018 13:56
Göztepe'de yeni ayrılıklar var!

yönetiminin, sözleşmeleri sürmesine rağmen takımda gelecekleri belirsiz olan , ve 'la karşılıklı anlaşmanın yollarını arayacağı ifade edildi.

Üç futbolcuyla en kısa sürede masaya oturup vedalaşmanın planlarını yapan Göztepe'nin yaşanan maliyet sıkıntıları yüzünden bir hayli ter dökeceği bildirildi. Ghilas'ın 2020, Scarione ve Gouffran'ın da 2019 yılına kadar sözleşmeleri bulunuyor.

DIŞ TRANSFERDE TEMKİNLİ DAVRANILACAK

Göztepe yönetiminin bu oyuncularla anlaşma yolunu bulamaması halinde gelecek tekliflerini de değerlendireceği vurgulandı. Önce mevcut kadrosunda düzenlemeye gitmeyi planlayan ekibinin, dış transfer politikasını da ona göre belirleyeceği kaydedildi. Artan döviz kuru yüzünden adımlarını sağlam atmak isteyen kurmayların özellikle yabancı transferinde bütçeyi sarsmadan hareket edeceği belirtildi.

Göztepe ile 1 yılı opsiyonlu 2 senelik sözleşme imzalayan Bayram Bektaş'ın daha genç ve mücadeleci bir oyuncu ekibiyle çalışmak istemesi de iç transferde belirleyici rol oynadı. Göztepe'nin sözleşmesi sona eren oyunculardan sadece Leo Schwechlen ve Tanju'yu takımda tutmak istediği dile getirildi.

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Göztepe'de yeni ayrılıklar var!
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