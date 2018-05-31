Guerrero, Dünya Kupası'nda oynayabilecek

İsviçre Federal Mahkemesi, futboldan 14 ay men edilen Perulu oyuncu Paolo Guerrero'nun cezasını dondurarak FIFA Dünya Kupası'nda oynayabilmesine izin verdi.

Mahkemeden yapılan açıklamada, yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle futboldan 14 ay men edilen 34 yaşındaki futbolcu hakkındaki ara kararın verildiği belirtildi.

Men cezası geçici olarak dondurulan Paolo Guerrero, kadroya seçilmesi halinde Dünya Kupası'nda forma giyebilecek. Perulu milli futbolcunun men cezasına ilişkin nihai karar ise daha sonra verilecek.

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) alınan son karara itiraz etmeyeceğini duyurdu.

FIFA, Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'ndeki Arjantin maçı sonrasında yapılan doping testinde kokain kullandığı tespit edilen Paolo Guerrero'ya, futboldan 1 yıl men cezası vermiş, daha sonra süreyi 6 aya indirmişti. Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) ise süreyi az bularak CAS'a başvurmuş ve Perulu oyuncunun cezası bu kez 14 aya çıkarılmıştı.