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Guerrero, 'nda oynayabilecek

Aldığı 14 aylık men cezası tarafından dondurulan lu cu Guerrero, 'nda forma giyebilecek.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 31.5.2018 16:37
Guerrero, Dünya Kupası'nda oynayabilecek

, dan 14 ay men edilen lu oyuncu 'nun cezasını dondurarak FIFA 'nda oynayabilmesine izin verdi.

Mahkemeden yapılan açıklamada, yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle futboldan 14 ay men edilen 34 yaşındaki futbolcu hakkındaki ara kararın verildiği belirtildi.

Men cezası geçici olarak dondurulan Paolo Guerrero, kadroya seçilmesi halinde Dünya Kupası'nda forma giyebilecek. Perulu milli futbolcunun men cezasına ilişkin nihai karar ise daha sonra verilecek.

Uluslararası (CAS) alınan son karara itiraz etmeyeceğini duyurdu.

FIFA, Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'ndeki Arjantin maçı sonrasında yapılan doping testinde kokain kullandığı tespit edilen Paolo Guerrero'ya, futboldan 1 yıl men cezası vermiş, daha sonra süreyi 6 aya indirmişti. Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) ise süreyi az bularak CAS'a başvurmuş ve Perulu oyuncunun cezası bu kez 14 aya çıkarılmıştı.

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Guerrero, Dünya Kupası'nda oynayabilecek
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