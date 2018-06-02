Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Tunus - Türkiye maçında olaylar çıktı

- Türkiye maçında olaylar çıktı

ile 'u karşı karşıya getiren hazırlık maçının son bölümünde saha karıştı. Millilerin 90. dakikada Çağlar Söyüncü'yle 2-2'lik beraberliği yakalamasının ardından pek çok taraftar sahaya indi. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 1.6.2018 23:29 Güncelleme Tarihi: 2.6.2018 01:42
Tunus - Türkiye maçında olaylar çıktı

Türkiye ile 'u karşı karşıya getiren hazırlık maçının sonlarında saha karıştı.

Türkiye, son dakikalarına 2-1 geride girdiği karşılaşmada 90. dakikada Çağlar Söyüncü ile beraberlik golünü buldu. Bu golün hemen ardından tribünlerden çok sayıda taraftar sahaya indi ve karşılaşmanın hakemi Fedayi San, oyuncuları soyunma odasına gönderdi.

Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle tescil edildi. Türkiye'nin ilk golünü 54. dakikada penaltıdan Cenk Tosun atarken, Tunus'un golleri Anice Badri ve Ferjani Sassi'den geldi.

Milli takım maçında saha karıştı! İşte o anlar...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tunus - Türkiye maçında olaylar çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN