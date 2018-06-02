Tunus - Türkiye maçında olaylar çıktı

Türkiye ile Tunus'u karşı karşıya getiren hazırlık maçının sonlarında saha karıştı.

Türkiye, son dakikalarına 2-1 geride girdiği karşılaşmada 90. dakikada Çağlar Söyüncü ile beraberlik golünü buldu. Bu golün hemen ardından tribünlerden çok sayıda taraftar sahaya indi ve karşılaşmanın hakemi Fedayi San, oyuncuları soyunma odasına gönderdi.

Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle tescil edildi. Türkiye'nin ilk golünü 54. dakikada penaltıdan Cenk Tosun atarken, Tunus'un golleri Anice Badri ve Ferjani Sassi'den geldi.

Milli takım maçında saha karıştı! İşte o anlar...