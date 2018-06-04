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Dünya devleri 'in peşinde

'ın genç futbolcusu , dünya devlerini peşinden koşturuyor.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.6.2018 14:07 Güncelleme Tarihi: 4.6.2018 14:15
Dünya devleri Steven Bergwijn'in peşinde

Hollanda'nın Eredivisie Ligi takımlarından 'da forma giyen ve 2014 yılında geleceğin en iyi oyuncuları arasında gösterilen 20 yaşındaki hücum oyuncusu , dünya devlerini peşinden koşturmaya devam ediyor.

Her iki kanatta da oynayabilen ve futbola Ajax alt yapısında başlayan Bergwijn, iki ayağını da etkili kullanabiliyor. UEFA tarafından geleceğin en iyi oyuncuları arasında gösterilen genç yetenek, Hollanda'nın 21 yaş altı tüm milli takımlarında görev aldı. Bu sezon PSV Eindoven' da 36 maçta 8 gol, 11 asistle oynayarak dikkatleri üzerine çeken Bergwijn için birçok Avrupa takımı sıraya girmiş durumda. Bu takımlar arasında Arsenal, Liverpool, Totenham, West Ham United, Bournemouth yer alıyor.

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Dünya devleri Steven Bergwijn'in peşinde
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