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'nda Süper Lig'den 4 futbolcu

Fas Milli Takım Teknik Direktörü Renard, kadrosuna Süper Lig'den 4 futbolcuyu aldı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.6.2018 15:25
Fas Milli Takımı'nda Süper Lig'den 4 futbolcu

'nın için açıklanan 22 kişilik nihai kadrosunda Süper Lig'de oynayan 4 futbolcu yer alıyor.

Fas Milli Takım Teknik Direktörü , 2018 FIFA Dünya Kupası nihai kadrosunu açıkladı. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de forma giyen Manuel da Costa, Galatasaray'dan Younes Belhanda, Fenerbahçe'den Nabil Dirar ve Evkur Yeni Malatyaspor'dan Khalid Boutaib, Fas Milli Takım kadrosunda yer alacak.

Fas Milli Takımı, Dünya Kupası'nda B Grubu'nda İran, Portekiz ve İspanya gibi rakiplerle karşılaşacak.

Fas Milli Takımı'nın aday kadrosu şu şekilde:

KALECİ: Bono (Girono) - Munir (Numancia) - Ahmed Tagnaouti (Ittihad Tanger)

DEFANS: Badr Banoun (Raja Casabla) - Medhi Benatia (Juventus) - Achraf Hakimi (Real Madrid) - Hamza Mendly (Lille) - (Başakşehir)

ORTA SAHA: Sofyan Amrabat (Feyenoord) - Youssef Ait Bennasser (Caen) - (Galatasaray)-Mbark Boussoufa (Al-Jazira) - Mehdi Carcela-Gonzalez (Standard Liege) - (Fenerbahçe) - Karim El Ahmadi (Feyenoord) - Faycal Fajr (Getafe) - Amine Harit (Schalke) - Romain Saiss (Wolves)-Hakim Ziyech (Ajax)

FORVET: Aziz Bouhaddouz (St.Pauli) - (Malatyaspor) - Ayoub El Kaabi (Null)

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Fas Milli Takımı'nda Süper Lig'den 4 futbolcu
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