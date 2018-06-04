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Spor Toto 1. Lig takımlarından Baltok, Teknik Direktör ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.6.2018 14:07
Giray Bulak, Balıkesirspor'la devam ediyor

Baltok geçen sezonun 2. yarısında takımın başına getirdiği Teknik Direktör ile 2 sezonu kapsayan sözleşme imzaladı.

spor Baltok resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Sezon öncesi iç transfer çalışmalarını sürdüren kulübümüz, geçen sezon da takımımızı çalıştıran Teknik Direktör Giray Bulak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşmanın hocamıza ve kulübümüze hayırlı olmasını temenni ediyor, yeni sezonda başarılar diliyoruz" denildi.

"SEDAT ŞAHİNTÜRK İLE 1 YILLIK KİRALIK SÖZLEŞMESİ İMZALANDI"

Balıkesirspor Baltok geçtiğimiz sezon Beşiktaş'tan kiraladığı genç yetenek Sedat Şahintürk ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşarak uzattı.

Balıkesirspor Baltok resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Transfer çalışmalarını sürdüren Kulübümüz, geçen sezonu takımımızda geçiren Sedat Şahintürk ile kiralık olarak sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşmanın futbolcumuza ve kulübümüze hayırlı olmasını temenni ediyor, yeni sezonda oyuncumuza başarılar diliyoruz" denildi.

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Giray Bulak, Balıkesirspor'la devam ediyor
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