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'ta sağ bek için sürpriz aday: !

Yeni sezon öncesinde eldeki oyuncuları tutarak de çok para harcamamak isteyen , ilk imzayı Oğuzhan'a attırmak istiyor. Yerli isimlerde ise ilk hedef Emre Akbaba ve . Bu 2 oyuncu için girişimler hızlanacak. Sağ bek konusunda da forması giyen 'e teklifte bulunulduğu iddia ediliyor.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.6.2018 13:44 Güncelleme Tarihi: 5.6.2018 14:09
Beşiktaş'ta sağ bek için sürpriz aday: Rafael!

çalışmalarını sessiz sedasız yürüten , önceliği iç transfere vermiş durumda. Sözleşmesi biten Atiba'yla görüşen yönetim, Kanadalı oyuncunun olumlu tavrıyla bu transferi bitirmek üzere. 'la önümüzdeki günlerde 1 yıllık sözleşme imzalanacak. Ancak yönetimi en çok zora sokan ise konusu. Bu sezonki düşük performansıyla takıma katkı sağlayamayan ve ilk 11'in de uzağında kalan genç futbolcunun sözleşmesi sona erdi. 25 yaşındaki futbolcu şu ana kadar sözleşme imzalamaya yanaşmadı. Tatilde olan Oğuzhan'ın menajeriyle görüşen yöneticiler, futbolcuyla da önümüzdeki günlerde bir araya gelerek bu sorunu çözmek istiyor.

Beşiktaş'tan Roma'ya transfer harekatı


RAFAEL İÇİN TEKLİF YAPILDIĞI İDDİA EDİLDİ

Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetime sunduğu raporda öncelik verdiği sağ bek ve forvet transferi için yönetim ilk hamlesini yaptı. Fransa'nın en önemli gazetelerinden L'Equipe'in haberine göre, siyah-beyazlı yönetim forması giyen için teklifte bulundu. Ancak yapılan teklif düşük bulunduğu için Lyon tarafından kabul edilmedi. 7 sezon Manchester United forması giyen 27 yaşındaki futbolcu, 3 yıldır da Lyon için ter döküyor. Beşiktaşlı yöneticilerin önümüzdeki günlerde, Fransız kulübünün kapısını tekrar çalması bekleniyor.

MİLLİ TAKIM SONRASI GÖRÜŞÜLECEK

Yerli transferinde listesine önemli isimleri alan Beşiktaş, önceliği Emre Akbaba ve 'e veriyor. Milli Takım kampında bulunan 2 futbolcu için görüşmelerine başlayan yönetim, bu oyuncularla ilgili olarak önümüzdeki hafta süreci hızlandıracak. 9 Haziran'da başlayacak olan transfer tescil dönemi öncesinde transferlerin altyapılarını hazırlayan siyah-beyazlı yetkililer, bu 2 futbolcuya Beşiktaş forması giydirmek istiyor.

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Beşiktaş'ta sağ bek için sürpriz aday: Rafael!
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