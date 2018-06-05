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s'tan ayrıldı

Sezon başında UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray'ı eleyerek adından söz ettiren ekibi s'ta teknik direktörü ile yollar ayrıldı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.6.2018 23:24 Güncelleme Tarihi: 5.6.2018 03:04
Graham Potter Östersunds'tan ayrıldı

Geride kalan 2017-2018 sezonunda UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray'ı eleyerek gruplara kalan ve bu aşamayı da başarılı bir şekilde geçiren Birinci Lig ekibi s ile teknik direktör 'in yolları ayrıldı.

Östersunds Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 43 yaşındaki İngiliz teknik direktör, görevini bıraktı.

Potter'in, gelecek sezon İngiltere Championship'te mücadele edecek Swansea City takımıyla anlaştığı bilgisine de açıklamada yer verildi.

İsveç 3. Ligi'nde mücadele ettiği 2010 yılında Östersunds'un başına geçen Graham Potter, 5 yıl içerisinde kırmızı-siyahlı takımı İsveç'in en üst ligi Allsvenskan'a taşıdı. 2016-2017 sezonunda takımına tarihinde ilk kez İsveç Kupası kazandıran Potter, burada 8 yıl görev yaptı.

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Graham Potter Östersunds'tan ayrıldı
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