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için en güçlü aday

İspanya La Liga ekiplerinden 'de teknik direktör olarak görev alabilecek en güçlü aday .

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.6.2018 13:07
Real Madrid için en güçlü aday Massimiliano Allegri

'i kimin çalıştıracağı henüz bilinmezken, İspanya basınında yer alan haberlere göre en büyük adayın olduğu vurgulanıyor.

İtalya Serie A ekiplerinden 'un teknik direktörlük görevini sürdüren Allegri'nin, Real Madrid ile olan iyi ilişkiler, Şampiyonlar Ligi'ni üç kez kazanmış Real Madrid'in hocası 'ı yenebilen nadir hocalardan olması ve diğer taraftan Liverpool'un hocası Jürgen Kloop'un serbest kalma bedelinin çok yüksek olması, Totenham menejeri Mauricio Pochettino'nun Şampiyonlar Ligi ve kupa tecrübesi eksikliği sebebiyle tüm okları üzerine çekiyor.

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Real Madrid için en güçlü aday Massimiliano Allegri
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