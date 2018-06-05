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'dan 'a 3 maç ceza

, 2017-2018 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde - maçında hakeme yoğun itirazları sebebiyle kırmızı kart gören İtalyan kaleci 'a 3 maç men cezası verdi

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.6.2018 22:19 Güncelleme Tarihi: 5.6.2018 22:24
UEFA'dan Gianluigi Buffon'a 3 maç ceza

, İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden ile sözleşmesi sona eren kaleci 'a üç maç men cezası verdi.

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre Juventus'un 'i 3-1 yenmesine rağmen elendiği 2017-2018 sezonu Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasını yöneten hakem Michael Oliver'a uygunsuz hareketleri nedeniyle Buffon'a 3 maç men cezası verildi.

İtalyan kaleci, karşılaşmanın son dakikalarında aleyhlerine çalınan penaltının ardından sinirlerine hakim olamayarak hakemin üzerine yürümüş ve doğrudan kırmızı kart görmüştü.

Juventus'tan sezon sonunda ayrılan 40 yaşındaki kaleci, gelecek sezon Avrupa arenasında forma giyen bir takımla anlaşması halinde 3 maçta forma giyemeyecek.

ROMA TARAFTARINA DEPLASMAN YASAĞI

UEFA, geçen sezon Anfield Stadı'nda ile Roma arasında oynanan Şampiyonlar Ligi yarı finalinde tribünde yaşanan olaylar nedeniyle Roma'ya biri ertelemeli iki deplasman maçına taraftar götürememe ve 50 bin avro para cezaları da verdi.

Roma taraftarının iki yıl içinde benzer bir taşkınlık yapması halinde ikinci maçtaki deplasman yasağı yürürlüğe girecek.

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UEFA'dan Gianluigi Buffon'a 3 maç ceza
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