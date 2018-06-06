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'a ilk büyük şok 'dan!

Spor Kulübü Başkanı 'u ilk sürpriz 'dan geldi. Sarı-lacivertli kulüp, tarafından Vitor Pereira'ya 1.9 milyon euro tazminat ödemeye mahkum edildi.

Giriş Tarihi: 6.6.2018 14:30 Güncelleme Tarihi: 6.6.2018 14:34
Ali Koç'a ilk büyük şok Vitor Pereira'dan!

Spor Kulübü Başkanı 'u ilk sürpriz 'dan geldi. Fenerbahçe'de döneminde görev yapan Pereira, kendisinin görevine son verildiğini iddia ederek tazminat talebiyle 'ya başvurmuştu.

Yaşanan gelişmeler ve sürecin ardından FIFA, sarı-lacivertli kulübü Portekizli teknik adama 1.9 milyon Euro ödemesine karar verdiği ortaya çıktı.

ALACAKLARININ BÜYÜK BÖLÜMÜNDEN FERAGAT ETTİ

Sporx'te yer alan habere göre; 2016 yılında görevine son verilen ve yardımcılarıyla birlikte soluğu FIFA alarak Fenerbahçe Kulübü aleyhine yaklaşık 4.6 milyon Euroluk dava açan Portekizli teknik adamın FIFA İhtilaf Çözüm Kurulundaki dosyası sonunda tarafların sulh yoluna gitmesiyle karara bağlandı.

Portekizli teknik adamın alacaklarının önemli bir kısmından feragat etmesiyle bir süredir taraflarla yazışan FIFA sarı-lacivertli kulübün Pereira ve yardımcılarına toplam 1.9 milyon Euro ödeyeceğini Fenerbahçe kulübüne bildirdi.

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ALİ KOÇ'A TATSIZ SÜRPRİZ OLDU

Mazbatasını alarak kollarını sıvayan ve koltuğuna oturan başkan Ali Koç'un önüne gelen ilk fatura 2016 yılında yönetimin sözleşmesini tek taraflı fesh etiği Pereira faturası olmuş oldu. Koç'un FIFA'dan gelen bu kararı hukuk departmanına ilettiği ve gerekle araştırmanın yapılmasını istediği belirtildi.

O ZAMAN NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe Spor Kulübü, Vitor Pereira'nın sözleşme şartlarına uymadığını gerekçe göstererek Portekizli teknik adamdan tazminat talep etmişti. Pereira ise Fenerbahçe'de çalıştığı dönemde tehdit edildiğini iddia ederek, "Sözleşmemiz olmasına rağmen benimle çalışmak istemediklerini söylediler. Biz de tercihimizin devam etmek yönünde olduğunu söyledik. Ancak o kadar büyük bir baskı kurdular ki, çekip gitmek zorunda kaldık. Görev alanlarımız kısıtlandı. Teknik direktörlük yetkilerim alındı ve psikolojik baskı uygulandı. Tedirgindik ve korktuk" ifadelerini kullanmıştı.

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Ali Koç'a ilk büyük şok Vitor Pereira'dan!
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