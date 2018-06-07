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yuvaya dönüyor

Son 2 sezonda Murat Uluç, İbrahim Akın, İbrahim Öztürk gibi eski oyuncularını yuvaya döndüren , bir dönem siyah-beyazlı formayı terleten ve Balıkesirspor Baltok ile yollarını ayıran ’ı da yuvaya döndürmek için harekete geçti.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.6.2018 12:28
Burak Çalık yuvaya dönüyor

7 yıl sonra Spor Toto 1. Lig'de mücadele etmeye hazırlanan 'da transfer çalışmaları devam ediyor. Ligde kalıcı olmak isteyen ve bu hedef doğrultusunda iddialı bir kadro kurmak isteyen temsilcisi, için nabız yoklamaya başladı. Bonservisi elinde bulunan deneyimli oyuncu geçtiğimiz günlerde Balıkesirspor Baltok'tan ayrılmıştı.

SÜPER LİG'İN KAPISINDAN DÖNDÜ

2008/2009 sezonunda geldiği Altay'da 3 sezon forma giyen Burak, bu dönemde siyah-beyazlılarla iki kez Play-off oynama başarısı gösterdi. Üç sezonda 90 resmi karşılaşmada Altay forması giyen Çalık, rakip filelere 25 gol bırakma başarısı göstermişti. Her iki kanatta da görev yapabilen 29 yaşındaki oyuncuyla Boluspor'un da ilgilendiği öğrenildi.

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Burak Çalık yuvaya dönüyor
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