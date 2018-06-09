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'nun peşinde

ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan için yönetimi teklif yapmaya hazırlanıyor.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 9.6.2018 17:30 Güncelleme Tarihi: 9.6.2018 17:46
Bursaspor Fernandao'nun peşinde

'da çalışmaları devam ederken, yeşil beyazlı yönetim rotayı yeniden eski oyuncuları 'ya çevirdi. Daha önce de Brezilyalı forvet oyuncusu için girişimlerde bulunan ancak sonuç alamayan Bursaspor yönetimi, bu kez transferi gerçekleştirmek istiyor. 'de yaşanan teknik direktör belirsizliğinden ötürü Fernandao'nun sarı lacivertli kulüpte devam edip etmeyeceği kesinleşmezken, yeşil beyazlı yönetimin bu nedenle beklemeye geçtiği öğrenildi.

Daha önce Bursaspor'da 2013-14 ve 2014-15 sezonlarında forma giyen Fernandao, yeşil beyazlı forma ile 67 kez sahada yer alırken 38 gol attı, 12 asist kaydetti. Brezilyalı forvet, geçtiğimiz sezonu ise 24 maçta 13 gol ve 2 asist ile tamamladı.

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Bursaspor Fernandao'nun peşinde
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