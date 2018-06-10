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'a kafayı taktılar!

Kicker, Bundesliga ekiplerinden Stuttgart’ın için devreye girdiğini iddia etti.

Giriş Tarihi: 10.6.2018 12:00 Güncelleme Tarihi: 10.6.2018 12:09
Tolgay Arslan'a kafayı taktılar!

Almanların ünlü futbol dergisi Kicker, Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ın için devreye girdiğini iddia etti. Kırmızı-Beyazlılar, Almanya ve İtalya'dan pek çok kulübün talip olduğu yıldız orta saha oyuncusu için 10 milyon euronun üzerinde bir teklifle 'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Oğuzhan ya da Tolgay'dan birini satma fikrine sıcak bakan yönetimin, rakamın tatmin edici bir seviyede olması halinde kararı Tolgay'a bırakacağı öğrenildi.

Stuttgart, Tolgay Arslan için Beşiktaş'ın kapısını önümüzdeki günlerde çalacak.

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Tolgay Arslan'a kafayı taktılar!
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