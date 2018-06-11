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'da e teknik engel

Spor Toto Süper Lig'de sözleşmesi biten teknik direktör 'la henüz anlaşamayıp ipleri koparma noktasına gelen 'da , teknik heyeti bekliyor.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.6.2018 14:27
Akhisarspor'da transfere teknik engel

İç de şimdiye kadar yalnız Barbosa'yla yeniden anlaşan Akhisaspor, Soner'i Başakşehir, Muğdat'ı ise Galatasaray'a kaptırmıştı. Sözleşmesi biten isimlerden Serginho, ilk tercihini ülkesi Brezilya'dan yana kullanacağını bildirdi. Onur ve Aykut'la henüz anlaşılmazken Olcan'ın ise takımda tutulması beklenmiyor. Kiralık gelen Bia, Kayserispor'a dönerken sezon ortasında Elazığspor'a kiralık gönderilen Hora'nın geleceğine teknik ekip karar verecek.

Yeşil-siyahlılar, teknik direktör konusuna son noktayı koyduktan sonra dış transfere yönelip eksilen kadrosunu takviye yapmaya çalışacak. Akhisaspor'a geçen sezon tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandırıp UEFA Avrupa Ligi'ne grup aşamasından itibaren girmesini sağlayan 'un ücretine 2 kat zam istediği iddia edilmişti. Yönetim ise Buruk'a en fazla yüzde 10 zam teklif etti. Lig devam ederken prensipte yeniden el sıkışan ancak daha sonra yapılan görüşmelerde ücret konusunda anlaşmaya varamayan iki taraf, bu hafta içinde son kez görüşecek.

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Akhisarspor'da transfere teknik engel
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