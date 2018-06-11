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, ile anlaştı

Balıkesirspor ile sözleşmesi sona eren 'ın, Spor Toto 1'inci Lig takımlarından ile anlaştığı öğrenildi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.6.2018 16:07
Denizlispor, Burak Çalık ile anlaştı

Spor Toto 1'inci Lig'de harekatına başlayan 'un dış transferde ilk olarak Balıkesirspor ile sözleşmesi biten forvet 'la el sıkıştığı öğrenildi. Sol kanatta da görev yapabilen tecrübeli oyuncu kariyerinde daha önce Erzincanspor, Altay, Samsunspor, Adanaspor ve Adana Demirspor formaları da giymişti.

Birçok kulübün transfer listesindeki Burak Çalık, kariyerinde şimdiye kadar Süper Lig'de 14 maçta 2, 1. Lig'de 218 maçta 57, 2. Lig'de 20 maçta 7 gol attı. Balıkesir'de 1. Lig'de şampiyonluk yaşayan Burak, Altay'da oynarken Ümit Milli Takım formasını da 6 kez giydi.

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Denizlispor, Burak Çalık ile anlaştı
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