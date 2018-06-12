Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Bilal Başaçıkoğlu resmen Kayserispor'da

Bilal Başaçıkoğlu resmen 'da

, Feyenoord’dan ettiği gurbetçi futbolcu Bilal Başaçıkoğlu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.6.2018 17:18
Bilal Başaçıkoğlu resmen Kayserispor'da

Yeni sezon öncesi çalışmalarına devam eden Kayserispor, son olarak gurbetçi futbolcu Bilal Başaçıkoğlu'nu transfer etti. Prensipte anlaştıktan sonra 'ye gelen futbolcu ile her konuda anlaşıldı. 23 yaşındaki futbolcu kendisini 3 yıllığına 'lu yapan imzayı attı. Hollanda doğumlu olan Türk asıllı futbolcu sağ kanat mevkiinde oynuyor.

Futbola Heerenveen altyapısında başlayan Bilal Başacıkoğu, 2012 yılında A Takıma yükselirken geçen sezon Feyenoord formasıyla 18 resmi maçta 3 gol, 3 asistlik performans gösterdi. Hollanda U18 ve U19 takımında forma giydikten sonra Türkiye'yi seçen genç futbolcu Türkiye U19 takımı ile 3, U21 takımı ile 13 maça çıkıp 1 gol atmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bilal Başaçıkoğlu resmen Kayserispor'da
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN