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, 'i renklerine bağladı

ekibi , teknik direktör Erul Bulut'un raporu doğrultusunda İsviçre Süper Lig takımlarından ST. Gallen'de forma giyen 'i renklerine bağladı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.6.2018 22:06 Güncelleme Tarihi: 12.6.2018 22:07
Evkur Yeni Malatyaspor, Danijel Aleksic'i renklerine bağladı

ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 27 yaşındaki Sırp ofansif orta saha oyuncusu 'i kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Erol Bulut'un raporu doğrultusunda İsviçre Süper Lig takımlarından ST. Gallen'de forma giyen Aleksic, İstanbul'a getirildi. Son görüşmelerin yapıldığı Aleksic ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Kariyerine Sırbistan'ın Vojvodina takımında başlayan 27 yaşındaki futbolcu, İtalya'nın Genoa, Almanya'nın Greuther Fürth, Fransa'nın Saint-Etienne ve Arles ile Polonya'nın Lechia Gdansk takımlarında forma giydi. 2014-2015 sezonundan beri St. Gallen'de top koşturan Aleksic, geçen sezon 28 lig maçına çıktı ve 7 gol kaydetti. Sol ayağını kullanan Danijel Aleksic, ceza sahası dışından ve serbest vuruşlardan attığı gollerle dikkati çekiyor.

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Evkur Yeni Malatyaspor, Danijel Aleksic'i renklerine bağladı
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