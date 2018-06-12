Galatasaray Uruguaylı golcüye resmi teklifini sundu

Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan Galatasaray iddialı bir kadro kurmak için girişimlere başladı. Bafetimbi Gomis’in gitme ihtimali sıcaklığını korurken sarı kırmızılı ekip aradığı golcüyü İngiltere’de buldu.
Giriş Tarihi: 11.6.2018 23:42Güncelleme Tarihi: 12.6.2018 01:44
Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray iddialı bir kadro kurmak için girişimlere başladı. Bafetimbi Gomis'in gitme ihtimali sıcaklığını korurken sarı kırmızılı ekip aradığı golcüyü İngiltere'de buldu.