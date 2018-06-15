Son dakika: Okay Yokuşlu resmen Celta Vigo'da

İspanyol ekibi Celta Vigo, Trabzonspor forması giyen Okay Yokuşlu'yu kadrosuna kattığını resmen açıkladı.



Celta Vigo, resmi sosyal medya hesabı üzerinden Okay Yokuşlu'nun transferini 'Hoş geldin' notuyla paylaştı. Celta Vigo, Trabzonspor ile 2020 yılının sonuna kadar sözleşmesi olan Okay'ın mukavelesinde yer alan '6 milyon Euro'ya serbest kalır' sözleşme fesih bedelini ödeyerek milli futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.



Bir diğer Türk futbolcu Emre Mor'un da forma giydiği Celta Vigo, geçen sezon 49 puan topladığı LaLiga'yı 13'üncü sırada tamamladı.



2015-2016 sezonunda Kayserispor'dan transfer edilen ve üç sezon görev aldığı Trabzonspor formasıyla 106 karşılaşmaya çıkan Yokuşlu, 10 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Ayrıca 14 kez giydiği Türkiye A Milli Takım formasıyla da 1 golü bulunan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu özellikle güçlü fiziği, top hakimiyeti ve tekniğiyle dikkat çekiyor.

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