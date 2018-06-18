CANLI | Tunus - İngiltere

2018 Dünya Kupası'nda G Grubu mücadelesinde İngiltere, Tunus ile karşılaşıyor. 21.00'da Volgograd Stadyumu'nda oynanacak bu karşılaşmayı Kolombiya Futbol Federasyonu'ndan Wilmar Roldan yönetecek. Roldan'ın yardımcılıklarını Alexander Guzman ve Cristian de la Cruz yapacak.

TUNUS - İNGİLTERE

İNGİLTERE, AFRİKA TAKIMLARINA KAYBETMİYOR

İngiltere Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'nda hiçbir Afrika takımına kaybetmedi. Şimdiye dek 6 kez Afrika takımlarıyla Dünya Kupası'nda karşılaşan İngiltere bu maçların 3'ünden galibiyetle ayrılırken 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. İngilizler bu maçların 5'inde kalelerini gole kapadı. Öte yandan Tunus Milli Futbol takımı, tarihinde oynadığı 12 Dünya Kupası karşılaşmasında sadece 1 kez kalesini gole kapamayı başarabildi.

İNGİLTERE ELEME MAÇLARINDA KAYBETMEDİ

İngiltere Milli Takımı'nın eski savunma oyuncularından Gareth Southgate'in teknik direktörlüğünü yaptığı İngiltere, Avrupa elemelerinde Slovakya, İskoçya, Slovenya, Litvanya ve Malta ile mücadele etti. Elemelerde çıktığı 10 maçın 8'inden galip ayrılan ve beraberliklerini İskoçya ve Slovenya deplasmanlarında alan İngiltere, F Grubu'nu 26 puanla namağlup lider tamamlayarak 2018 Dünya Kupası'na katılım hakkı kazandı. Eleme maçlarında rakip ağları 18 kez havalandırırken kalesinde sadece 3 gole izin veren İngiltere, Rusya 2018 biletine şu sonuçlarla ulaştı.

TUNUS'UN ELEME MACERASI

Tunus'un eski milli futbolcularından Nabil Maaloul'un çalıştırdığı Tunus, Afrika elemeleri 2. turunda Moritanya'yı iki maçta da 2-1 mağlup ederek 3. turda grup aşamasına kaldı. Üçüncü turda Demokratik Kongo, Gine ve Libya ile mücadele eden Tunus, 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik ile 14 puan toplayıp, namağlup lider olarak 2018 Dünya Kupası vizesi aldı. Her iki turda toplam 8 maçta 15 gol atan ve kalesinde 6 gol gören Tunus, Rusya 2018 biletini şu sonuçlarla elde etti.

TAKIMLARIN DÜNYA KUPASI KADROLARI

İNGİLTERE

Kaleciler: Jack Butland (Stoke City), Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Burnley)

Defans: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Gary Cahill (Chelsea), Fabian Delph (Manchester City), Phil Jones (Manchester United), Harry Maguire (Leicester City), Danny Rose (Tottenham Hotspur), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Tottenham Hotspur), Kyle Walker (Manchester City), Ashley Young (Manchester United)

Orta saha: Dele Alli (Tottenham Hotspur), Eric Dier (Tottenham Hotspur), Jordan Henderson (Liverpool), Jesse Lingard (Manchester United), Ruben Loftus-Cheek (Chelsea)

Forvet: Harry Kane (Tottenham Hotspur), Marcus Rashford (Manchester United), Raheem Sterling (Manchester City), Jamie Vardy (Leicester City), Danny Welbeck (Arsenal)

TUNUS

Kaleci: Farouk Ben Mustapha (Al Shabab), Moez Hassen (Chateauroux), Aymen Mathlouthi (Al Baten)

Savunma: Rami Bedoui (Etoile du Sahel), Yohan Benalouane (Leicester City), Syam Ben Youssef (Kasımpaşa), Dylan Bronn (Gent), Oussama Haddadi (Dijon), Ali Maaloul (Al Ahly), Yassine Meriah (CS Sfaxien), Hamdi Nagguez (Zamalek)

Orta saha: Anice Badri (Esperance), Mohamed Amine Ben Amor (Al Ahli Riyadh), Ghaylene Chaalali (Esperance), Ahmed Khalil (Club Africain), Saifeddine Khaoui (Troyes), Ferjani Sassi (Al Nasr), Ellyes Skhiri (Montpellier), Naim Sliti (Dijon), Bassem Srarfi (Nice)

Forvet: Fakhreddine Ben Youssef (Al Ittifaq), Saber Khalifa (Club Africain), Wahbi Khazri (Rennes)