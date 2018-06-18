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'de kombine satışları başladı! İşte fiyatlar...

Kulübünün 2018-2019 futbol sezonu satışları başladı. Sarı-lacivertli kulüp, kombine bilet fiyatlarını bin 200 ile 10 bin 150 lira arasında belirledi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.6.2018 12:06 Güncelleme Tarihi: 18.6.2018 12:13
Fenerbahçe'de kombine satışları başladı! İşte fiyatlar...

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, eski hak sahibi taraftarlar için başlayan satışları, Ülker Stadı'ndaki kombine kart merkezinin yanı sıra, passo.com.tr web sitesi üzerinden de online olarak gerçekleştirilecek.

Kombine kartlar için eski hak sahiplerine tanınan yenileme süresi, 26 Haziran Salı günü sona erecek.

Kongre ve temsilci üyelerin 29-30 Haziran tarihlerinde yararlanabileceği kombine kartların genel satışı ise 3 Temmuz Salı günü başlayacak.

Sarı-lacivertli kulüp, kombine bilet fiyatlarını bin 200 ile 10 bin 150 lira arasında belirledi.

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Fenerbahçe'de kombine satışları başladı! İşte fiyatlar...
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