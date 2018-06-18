Fenerbahçe'nin teknik direktörü kim olacak? Aykut Kocaman devri bitti! Philip Cocu kimdir?

Fenerbahçe yeni teknik direktörü belli olmak üzere. Aykut Kocaman ile yolların ayrılmasından sonra Fenerbahçeli taraftarlar arama motoru Google üzerinden araştırmalara başladı. Geçtiğimiz sezon Hollanda temsilcisi PSV'yi şampiyon yapan Philip Cocu için günler sayılıyor. Peki Philip Cocu kimdir?

Phillip Cocu 29 Ekim 1970 tarihinde Eindhoven'da dünyaya geldi. Futbola AZ Alkmaar altyapısında başlayan Cocu, daha sonra Vitesse ve PSV Eindhoven takımlarında forma giydi. İspanyol devi Barcelona'ya transfer olan Cocu burada başarılı bir performans ortaya koyarak uzun yıllar Barcelona forması giydi. Barcelona'dan tekrar PSV'ye dönen Cocu Al-Jazira'de futbolu bıraktı.

Philip Cocu, teknik direktör olarak PSV Eindhoven'de çalıştı ve genç teknik adam bu sezon Hollanda Ligi'nde şampiyon oldu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç; resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Profesyonel Futbol Takımımızın değerli teknik direktörü Sayın Aykut Kocaman ile, göreve geldiğimiz günden itibaren, takımımızın mevcut durumu ve geleceği hakkında muhtelif görüşme ve değerlendirmeler gerçekleştirdik.

Değerli hocamız ile yapmış olduğumuz bu görüşmelerin neticesinde, dün akşam itibariyle, futbol takımımızın yönetimsel anlamda yeni bir sayfa açması gerektiği konusunda karşılıklı görüş birliğine vardık.

Bu yaklaşımı samimiyetle ve anlayışla karşılayan Sayın Aykut Kocaman'a, bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu tüm hizmetler için şahsım, yönetim kurulum ve camiam adına teşekkür ederim.

Futbolcu ve teknik adam olarak kulübümüze kazandırdığı başarılarının yanında, özellikle 3 Temmuz sürecindeki dimdik duruşuyla da camiamız için bir teknik direktörden çok daha fazlası olduğunu göstermiş olan Sayın Aykut Kocaman, her zaman kalplerimizde ayrı bir yere sahip olmaya devam edecektir.

Hocamıza bundan sonraki kariyeri için en içten başarı dileklerimizi sunar, yolunun açık olmasını dileriz.

Saygılarımla,