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'dan teknik direktör 'ya yeni sözleşme

Milli futbolcu 'in forma giydiği ekibi , teknik direktör 'nun sözleşmesini uzattı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.6.2018 21:19 Güncelleme Tarihi: 18.6.2018 21:30
Roma'dan teknik direktör Eusebio Di Francesco'ya yeni sözleşme

(Serie A) takımlarından , teknik direktör 'nun sözleşmesini 2019-2020 sezonu sonuna kadar uzattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Sarı-kırmızılı takımın geçen sezon Serie A'da 3. sıraya, 'nde ise yarı finale yükselmesinde rehberlik eden Di Francesco, kulübe yönelik taahhüdünü 30 Haziran 2020'ye kadar uzatan sözleşmeye imza attı." denildi.

Başkent ekibinde görevine devam ettiği için çok mutlu olduğunu belirten 48 yaşındaki İtalyan teknik adam, "Başkan ve yöneticilerin bana duyduğu güven beni çok gururlandırıyor. Onların güveninin karşılığını geçenkinden daha da heyecan verici bir sezonla vermeyi umuyorum." ifadelerini kullandı.

Roma Kulübü Başkanı Jim Pallotta ise Di Francesco'nun sözleşmesini uzatmalarının onun yeteneklerine olan inançlarının bir kanıtı olduğunu aktararak, "Geçen sene Di Francesco'yu görevlendirdiğimizde, hem takımın ana oyuncularının en iyi performans sergilemesini hem de genç yeteneklerin daha da iyileştirilmesini sağlayacak birini istediğimizi söylemiştim. Bence Di Francesco'nun burada teknik direktör olarak ilk sezonunda bunların her ikisini de başardığı aşikar. Eusebio'nun projeye sağladığı istikrar ve süreklilik önemli." şeklinde görüş belirtti.

Futbolculuk kariyerinde 1997-2001 yıllarında Roma forması giyen Di Francesco, geçen sezon başında sarı-kırmızılı takımın teknik direktörlüğüne getirilmişti.

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Roma'dan teknik direktör Eusebio Di Francesco'ya yeni sözleşme
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