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spor'dan açıklaması

spor Kulübü Genel Koordinatörü , dün akşam Trabzon'a gelen Fransız futbolcu ile fiyat olarak aralarında bir uzaklığın bulunmadığını ancak oyuncunun kenti tanıdıktan sonra kararını vereceğini söyledi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.6.2018 12:36 Güncelleme Tarihi: 19.6.2018 12:50
Trabzonspor'dan Damien Da Silva açıklaması

Sümer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sezon Fransa'nın Cean takımında forma giyen 30 yaşındaki stoper oyuncusu 'nın daha önceki dönemden izlenen bir futbolcu olduğunu belirterek, "Bir kısım rakamlarda uzaklığımız yok. Trabzon'u tanımak istiyor, kararı Trabzon'da vermeyecek, döndüğünde verecek." ifadelerini kullandı.

Göreve geldikleri dönemin ardından futbolcu izleme şanslarının olmadığını dile getiren Sümer, "İzleyen arkadaşlar oldu. Yalnız izlemeyi derinleştirme konusundaki mekanizmadan mahrumuz. Mevcut bilgileri çeşitlendirdik, onları pekiştirmeye çalıştık. Geldiğimiz nokta ücret olarak uygunluğu dikkate alınarak 'alabiliriz' dedik." ifadesini kullandı.

Sümer, çalışmalarının sürdüğünü kaydederek, "Bazı çalışmalarımız var. Yakın zamanda gelişmeler yaşanabilir." dedi.

Kampa katılacak genç oyuncuların netleşmediğini de belirten Sümer, "Profesyonel kadroyu oluşturan oyuncu sayısı, gidecek veya kalacak oyuncu sayısı netleşmediği için bu konuda genç oyuncu sayısını da tam belirlemedik. Belki daha az, belki daha fazla olacak." şeklinde konuştu.

Damien Da Silva, Trabzonspor için Türkiye'de

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Trabzonspor'dan Damien Da Silva açıklaması
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