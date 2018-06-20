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'ndeki rakibi belli oldu

UEFA 2018-2019 Sezonu 1. ve 2. ön eleme turlarının kura çekimi yapıldı. Temsilcimiz 'ın da 2. ön elemedeki rakibi belli oldu. Siyah-beyazlılar, ikinci ön eleme turunda B36 Torshavn (Faroe Adaları) / St Joseph's (Cebelitarık) - OFK Titograd (Karadağ) elemelerinden gelen takımla karşı karşıya gelecek.

Giriş Tarihi: 20.6.2018 16:12 Güncelleme Tarihi: 20.6.2018 16:40
Beşiktaş Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

'ın UEFA 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

Avrupa futbolunun en önemli ikinci organizasyonunun 1. ve 2. ön eleme turu kura çekimleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi.

Kuraya 2. ön eleme turundan seribaşı olarak katılan Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri belli oldu. Siyah-beyazlı takım, B36 Torshavn-St. Joseph's/ OFK Titograd eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Buna göre, ilk olarak Faroe Adaları'ndan B36 Torshavn ile Cebelitarık ekibi St Joseph's karşı karşıya gelecek. Bu turu geçen takım, Karadağ ekibi OFK Titograd ile mücadele edecek. Bu eşleşmenin sonunda üstün çıkacak takım, Beşiktaş'ın rakibi olacak.

Siyah-beyazlı ekip, ilk maçını 26 Temmuz'da deplasmanda, rövanşını ise 2 Ağustos'ta evinde yapacak.

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Beşiktaş Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu
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