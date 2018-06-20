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, Türkmenistan Süper Kupa Finali'ni yönetecek

FIFA kokartlı hakemlerden , FC Altın Asır-FC Ahal takımları arasında oynanacak Türkmenistan Süper Kupa Finali'nde düdük çalacak.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.6.2018 10:08
Hüseyin Göçek, Türkmenistan Süper Kupa Finali'ni yönetecek
Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, "FIFA kokartlı hakemlerimizden , Türkmenistan Futbol Federasyonu'nun daveti ile FC Altın Asır - FC Ahal takımları arasında 20 Haziran 2018 Çarşamba günü oynanacak Türkmenistan Süper Kupa Finali'ni yönetecek. Türkmenistan'ın Aşkabat şehrindeki Köpetdağ Stadyumu'nda TSİ 17.00'da başlayacak müsabakada, Göçek'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Türkmenistan Futbol Federasyonu'ndan Resul Mamedov olacak" denildi.
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Hüseyin Göçek, Türkmenistan Süper Kupa Finali'ni yönetecek
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