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'nda siftah yaptı

2018 B Grubu'nda , 'ı 1-0 mağlup ederek puanını 4 yükseltti ve gruptan çıkma şansını yükseltti.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.6.2018 23:04 Güncelleme Tarihi: 20.6.2018 23:07
İspanya Dünya Kupası'nda siftah yaptı

2018 Rusya B Grubu mücadelesinde , 'ı 1-0 mağlup etti ve puanını 4'e yükselterek 3 puanda kalan İran'ın önüne geçti. İspanya'nın tek golü 54'üncü dakikada 'dan geldi. İspanya, grubun son maçında Fas ile karşılaşacak. İran'ın rakibi ise Portekiz olacak.

23'üncü dakikada gelişen İspanya atağında ceza sahasına girmeden kaleyi yoklayan 'nın şutunu kaleci Alireza Beiranvand kurtardı.

45'inci dakikada , ceza sahası dışından kaleye gönderdiği etkili şut defanstan döndü.

Maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

50'nci dakikada İspanya gole çok yaklaştı. Sergio Busquets'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutu kaleci Alireza Beiranvand kurtardı.

54'üncü dakikada İspanya golü buldu. İniesta'nın pasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Diego Costa, yaşanan karambolde topu ağlara gönderdi. 1-0


82'nci dakikada İran beraberlik golüne çok yaklaştı. Sol kanattan atak geliştiren İran'da Amiri'nin ceza sahasına yaptığı ortaya Taremi kafa vuruşunu yaptı ancak top üsten auta çıktı.

Mücadeleyi İspanya 1-0 kazandı.

STAT: Kazan

HAKEMLER: Andres Cunha, Nicolas Taran, Mauricio Espinosa

İRAN: Beiranvand- Pouraliganji, Hosseini, Hajsafi (Dk. 69 Mohammadi), Rezaeian, Ebrahimi, Ansarifard (Dk. 75 Jahanbakhsh), Amiri (Dk. 86 Ghoddos), Ezatolahi, Taremi, Azmoun

İSPANYA: De Gea- Carvajal, Pique, Ramos, Alba, Busquest, Iniesta (Dk. 71 Koke), Silva, Isco, Vazquez (Dk. 79 Asensio), Diego Costa (Dk 89. Rodrigo)

GOLLER: Dk. 54 Diego Costa (İspanya)

SARI KARTLAR: Amiri, Ebrahimi (İran)

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İspanya Dünya Kupası'nda siftah yaptı
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