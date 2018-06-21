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CAS'a başvurdu

'un UEFA ve FIFA ile İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı , şike mücadelesini sonuna kadar sürdüreceklerini belirterek, konunun FIFA Disiplin Kurulu'nda ele alınması için CAS'a başvuruda bulunduklarını söyledi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 21.6.2018 15:23 Güncelleme Tarihi: 21.6.2018 15:37
Trabzonspor CAS'a başvurdu

Yurt dışında bulunan 'un UEFA ve FIFA ile İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı , FIFA Disiplin Kurulu Başkanı'nın yetkisi dışında disiplin komitesine dosyayı taşımayıp, ret etmesiyle ilgili olarak İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Biz şike davasını FIFA'ya götürdüğümüzde, Disiplin Komitesi Başkanı yetkisi olmadan dosyayı reddetmişti. Dosya FIFA Disiplin Komitesi'nde ele alınmadı. Bizde bu durumu CAS'a taşıdık. Gerekli olan 40 bin Euro'luk da harcı yatırdık" dedi.

Davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirten Bülbüloğlu, "UEFA ve FIFA'da tescillenmiş olan davayla ilgili olarak hakkımızı almak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. UEFA, ben cezayı verdim diyor ve TFF'nin bu konuda karar vermesi gerektiğini belirtiyor. FIFA'da disiplin kurulunda dosyayı ele almadı. Böyle bir durum ile karşı karşıyayız ama biz bu davanın takipçisiyiz" ifadelerini kullandı.

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Trabzonspor CAS'a başvurdu
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