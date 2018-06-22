CANLI | Nijerya - İzlanda

2018 Dünya Kupası'nda, ilk maçında Hırvatistan'a 2-0 mağlup olan Nijerya, açılış maçında Arjantin ile 1-1 berabere kalan İzlanda ile karşılaşıyor. Volgograd Arena'da oynanan bu karşılaşmayı Yeni Zelenda Futbol Federasyonundan Matt Conger yönetiyor. Conger'ın yardımcıları Simon Lount ve Tevita Makasini.

NİJERYA 0 - 0 İZLANDA (İLK YARI SONA ERDİ)

TARAFLAR ARASINDA İKİNCİ RANDEVU

Nijerya ile İzlanda şimdiye dek sadece bir maçta karşı karşıya geldi. 1981'in Ağustos ayında oynanan bu karşılaşmayı İzlanda 3-0 kazandı. Öte yandan Nijerya'nın, Dünya Kupası tarihinde aldığı galibiyetlerin tamamı Avrupa takımlarına karşı oldu.

DÜNYA KUPASI KADROLARI

NİJERYA

Kaleci: Francis Uzoho (Deportivo La Coruna), Ikechukwu Ezenwa (Enyimba), Daniel Akpeyi (Chippa United),

Savunma: William Troost-Ekong, Abdullahi Shehu (Bursaspor), Tyronne Ebuehi (Ado Den Haag), Elderson Echiejile (Cercle Brugge KSV), Bryan Idowu (Amkar Perm), Chidozie Awaziem (Nantes FC), Leon Balogun (Brighton), Kenneth Omeruo (Kasımpaşa),

Orta saha: Mikel John Obi (Tianjin Teda), Ogenyi Onazi (Trabzonspor), Wilfred Ndidi (Leicester City), Oghenekaro Etebo (Las Palmas), John Ogu (Hapoel Be'er Sheva), Joel Obi (Torino),

Forvet: Ahmed Musa (CSKA Moskova), Kelechi Iheanacho (Leicester City), Victor Moses (Chelsea), Odion Ighalo (Changchun Yatai), Alex Iwobi (Arsenal), Simeon Nwankwo (Crotone)

İZLANDA

Kaleci: Hannes Halldorsson (Randers), Frederik Schram (Roskilde), Runar Runarsson (Nordsjaelland)

Defans: Birkir Saevarsson (Valur), Sverrir Ingason (Rostov), Ragnar Sigurdsson (Rostov), Kari Arnason (Aberdeen), Holmar Eyjolfsson (Levski Sofya), Hordur Magnusson (Bristol City), Ari Skulason (Lokeren)

Orta saha: Samuel Fridjonsson (Valerenga), Albert Gudmundsson (PSV), Johann Gudmundsson (Burnley), Birkir Bjarnason (Aston Villa), Gylfi Sigurdsson (Everton), Olafur Skulason (Kardemir Karabükspor), Aron Gunnarsson (Cardiff City), Rurik Gislason (Sandhausen), Emil Hallfredsson (Udinese), Arnor Traustason (Malmö)

Forvet: Bjorn Sgurdarson (Rostov), Alfred Finnbogason (Augsburg), Jon Bodvarsson (Reading)