Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Jorge Sampaoli'den mağlubiyet sonrası flaş açıklamalar!

'den mağlubiyet sonrası flaş açıklamalar!

'nın , 3-0 kaybettikleri Hırvatistan maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sampaoli, "Sürekli topu Leo'yla buluşturmaya çalışsak da bunda başarılı olamadık" dedi. İşte Sampaoli'nin açıklamaları;

Giriş Tarihi: 22.6.2018 10:54 Güncelleme Tarihi: 22.6.2018 10:54
Jorge Sampaoli'den mağlubiyet sonrası flaş açıklamalar!

'nın , 3-0 mağlup oldukları Hırvatistan maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu. İşte Sampaoli'nin o açıklamaları;

"Sürekli Leo'yu topla buluşturmaya çalışsak da bunu başaramadık. Rakibimiz de ona top aldırmamak için uğraştı. Yenilgideki tüm sorumluluk benim. Oyun planını daha farklı şekilde kurabilirdim. Caballero'yu suçlamanın anlamı yok.

DUYGUSAL OLARAK KIRILDIK

Yediğimiz ilk golden sonra takımca olarak kırıldık. Maç planımızın rakibimiz üzerinde büyük bir baskı oluşturacağını düşünmüştüm ancak işe yaramadı."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Jorge Sampaoli'den mağlubiyet sonrası flaş açıklamalar!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN