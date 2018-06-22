Jorge Sampaoli'den mağlubiyet sonrası flaş açıklamalar!

Arjantin Milli Takımı'nın teknik direktörü Jorge Sampaoli, 3-0 mağlup oldukları Hırvatistan maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu. İşte Sampaoli'nin o açıklamaları;

"Sürekli Leo'yu topla buluşturmaya çalışsak da bunu başaramadık. Rakibimiz de ona top aldırmamak için uğraştı. Yenilgideki tüm sorumluluk benim. Oyun planını daha farklı şekilde kurabilirdim. Caballero'yu suçlamanın anlamı yok.

DUYGUSAL OLARAK KIRILDIK

Yediğimiz ilk golden sonra takımca duygusal olarak kırıldık. Maç planımızın rakibimiz üzerinde büyük bir baskı oluşturacağını düşünmüştüm ancak işe yaramadı."