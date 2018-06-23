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, 'a dönmek istiyor

ekiplerinden ’da; deneyimli oyuncu ’ın eski takımı ’a dönmek istediği iddia edildi.

Giriş Tarihi: 23.6.2018 21:11 Güncelleme Tarihi: 23.6.2018 21:18
Olcay Şahan, Beşiktaş'a dönmek istiyor

Hürriyet'in haberine göre 31 yaşındaki menajeriyle konuşarak, "Yeniden forması giymek istiyorum." dedi.

NABIZ YOKLUYOR

'a önceki sezonun devre arasında giden 31 yaşındaki futbolcu, iyi bir başlangıç yapsa da geçen sezonki performansı beklentilerin altında kaldı.

Olcay menajerine, "Taraftar da beni pek benimsemedi. Ayrılık iki taraf için de daha sağlıklı olacak. Yeniden Beşiktaş'ta oynamak istiyorum" dedi. Olcay'ın menajeri de, nabız yoklamaya başladı. Beşiktaş, Olcay'ı sadece 200 bin Euro bonservis ücretiyle bordo mavililere satmıştı.

Bordo mavili ekipte 50 maça çıkan Olcay, bu maçlarda 6 gol atarken 14 asist yaptı.

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Olcay Şahan, Beşiktaş'a dönmek istiyor
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