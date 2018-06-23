Olcay Şahan, Beşiktaş'a dönmek istiyor

Hürriyet'in haberine göre 31 yaşındaki Olcay Şahan menajeriyle konuşarak, "Yeniden Beşiktaş forması giymek istiyorum." dedi.

NABIZ YOKLUYOR

Trabzon'a önceki sezonun devre arasında giden 31 yaşındaki futbolcu, iyi bir başlangıç yapsa da geçen sezonki performansı beklentilerin altında kaldı.

Olcay menajerine, "Taraftar da beni pek benimsemedi. Ayrılık iki taraf için de daha sağlıklı olacak. Yeniden Beşiktaş'ta oynamak istiyorum" dedi. Olcay'ın menajeri de, nabız yoklamaya başladı. Beşiktaş, Olcay'ı sadece 200 bin Euro bonservis ücretiyle bordo mavililere satmıştı.

Bordo mavili ekipte 50 maça çıkan Olcay, bu maçlarda 6 gol atarken 14 asist yaptı.