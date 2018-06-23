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spor'da için karar verildi

spor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, daha önce Trabzon'a getirdikleri Fransız futbolcu 'nın inin gerçekleşmediğini söyledi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.6.2018 12:16 Güncelleme Tarihi: 23.6.2018 12:17
Trabzonspor'da Damien Da Silva için karar verildi

Sağıroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulübün şartlarını ilettikleri 30 yaşındaki stoperin 'u gezdikten sonra düşünmek için ülkesine döndüğünü anımsattı.

Damien Da Silva'dan geçen sürede bir dönüş olmadığını ifade eden Sağıroğlu, "Her iki tarafın da şartları örtüşmedi ve transfer gerçekleşmedi." dedi.

Sağıroğlu, döneminde hata yapma lükslerinin olmadığını kaydederek, "Kulübün ekonomisi doğrultusunda çalışmalarımız sürüyor ancak illa da oyuncu alacağız diye transfer yapmayacağız. Oyuncunun kulübe uygunluğu, yararı ve maliyeti önemli." ifadelerini kullandı.

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Trabzonspor'da Damien Da Silva için karar verildi
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