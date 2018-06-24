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'da ile yollar ayrıldı

'la sözleşmesi sona eren , ekibi ile yeniden anlaşamadı ve takımdan ayrıldı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 24.6.2018 18:19
Altay'da İbrahim Akın ile yollar ayrıldı

Spor Toto 1'inci Lig'e yükselen 'da sözleşmesinin sona ermesiyle serbest kalan , yönetimle yaptığı ikinci görüşmede de anlaşma sağlayamadı. Altyapısından yetiştiği ekibiyle yolunu ayıran tecrübeli futbolcunun kariyerine başka bir kulüpte devam edeceği bildirildi.

Son iki sezonda siyah beyazlı takımla 3'üncü Lig ve 2'nci Lig'de üst üste iki şampiyonluk yaşayan usta futbolcu, 2016-17'de 28 maçta 7 gol atarken, geçen sezon 24 müsabakada 3 kez rakip fileleri sarstı. İbrahim Akın, 2004 yılında ayrılıp Beşiktaş'a transfer olduğu Altay'a 2016'da 12 yıl sonra dönmüştü.

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Altay'da İbrahim Akın ile yollar ayrıldı
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