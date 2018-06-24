CANLI | Polonya - Kolombiya

Robert Lewandowskili Polonya, 2018 Dünya Kupası H Grubu maçında Radomel Falcaolu Kolombiya ile karşı karşıya geliyor. 21.00'da başlayacak karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu ekiplerinden Cesar Ramos Palazuelos yönetiyor. Palazuelos'un yardımcılıklarını Marvin Torrentera ve Miguel Hernandez yapıyor.

İLK 11'LER

Polonya: Szczesny - Bereszinskiy, Piszczek, Bednarek, Pazdan, Rybus - Krychowiak, Goralski, Zielinski - Kownacki, Lewandowski

Kolombiya: Ospina - Arias, Davinson Sánchez, Mina, Mojica - Barrios, Aguilar - Cuadrado, James, Quintero - Falcao

POLONYA - KOLOMBİYA

DÜNYA KUPASI KADROLARI

POLONYA:

Kaleci: Bartosz Bialkowski (Ipswich Town), Lukasz Fabianski (Swansea), Wojciech Szczesny (Juventus)

Savunma: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszynski (Sampdoria), Thiago Cionek (SPAL), Kamil Glik (Monaco), Artur Jedrzejczyk, Michal Pazdan (Legia Varşova), Lukasz Piszczek (Borussia Dortmund)

Orta saha: Jakub Blaszczykowski (VfL Wolfsburg), Jacek Goralski (Ludogorets Razgrad), Kamil Grosicki (Hull City), Grzegorz Krychowiak (West Bromwich Albion), Rafal Kurzawa (Gornik Zabrze), Karol Linetty (Sampdoria), Slawomir Peszko (Lechia Gdansk), Maciej Rybus (Lokomotiv Moscow), Piotr Zielinski (Napoli)

Forvet: Dawid Kownacki (Sampdoria), Robert Lewandowski (Bayern Münih), Arkadiusz Milik (Napoli), Lukasz Teodorczyk (Anderlecht)

KOLOMBİYA:

Kaleci: David Ospina (Arsenal), Camilo Vargas (Deportivo Cali), Jose Fernando Cuadrado (Once Caldas)

Savunma: Cristian Zapata (Milan), Oscar Murillo (Pachuca), Santiago Arias (PSV Eindhoven), Yerry Mina (Barcelona), Johan Mojica (Girona), Frank Fabra (Boca Juniors), Davinson Sanchez (Tottenham Hotspur)

Orta saha: Wilmar Barrios (Boca Juniors), Carlos Sanchez (Espanyol), Abel Aguilar (Deportivo Cali), James Rodriguez (Bayern Münih), Juan Guillermo Cuadrado (Juventus), Mateus Uribe (Club America), Jefferson Lerma (Levante), Juan Fernando Quintero (River Plate)

Forvet: Carlos Bacca (Villarreal), Radamel Falcao Garcia (Monaco), Luis Muriel (Sevilla), Miguel Borja (Palmeiras), Jose Izquierdo (Brighton Hove Albion).