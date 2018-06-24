Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim
, İnstagram TV'de özellikle transferle ilgili ilginç açıklamalar yaptı. İşte Fatih Terim'den satır başları:
Şampiyonlar
Ligi'nde ilerlemek istiyoruz. UEFA'nın kısıtlamaları yüzünden çok rahat değiliz.
Şartlar ne olursa olsun yapabileceklerimiz var ve yapacağız.
Kızlar diyor ki, "baba, bunu alıyormuşsun." 'vallahi' diyorum 'haberim yok'. düşünün o duruma gelmişiz. bu arada bacca, nuri, imbula, milik isimlerini uyduranlara selam gönderiyorum! keşke olsa... gönül daha iyilerini de almak ister.