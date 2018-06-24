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ve , H Grubu ikinci maçında karşı karşıya geliyor.

Giriş Tarihi: 24.6.2018 17:59 Güncelleme Tarihi: 24.6.2018 18:36
Japonya - Senegal [ CANLI ]

H Grubu 2. maçında ile karşılaşıyor. Ekaterinburg Arena'da oynanan maç saat 18:00'da başladı. Maçı Brezilyalı hakem Sandro Ricci yönetiyor. İlk maçlarda Japonya, Kolombiya'yı; Senegal de Polonya'yı 2-1'lik skorlarla mağlup etmişti.

JAPONYA 1-1 SENEGAL

11' Mane
34' Takashi Inui

İLK 11'LER

JAPONYA: Kawashima, Shoji, Nagatomo, Sakai, Yoshida, Shibasaki, Haraguchi, Kagawa, Inui, Hasebe, Osaka

SENEGAL: K. Ndiaye, Koulibaly, Sabaly, Wague, Gana Gueye, S. Sane, A. Ndiaye, P. Ndiaye, Mane, Sarr, Niang

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Japonya - Senegal [ CANLI ]
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