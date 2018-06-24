Japonya - Senegal [ CANLI ]

2018 Dünya Kupası H Grubu 2. maçında Japonya ile Senegal karşılaşıyor. Ekaterinburg Arena'da oynanan maç saat 18:00'da başladı. Maçı Brezilyalı hakem Sandro Ricci yönetiyor. İlk maçlarda Japonya, Kolombiya'yı; Senegal de Polonya'yı 2-1'lik skorlarla mağlup etmişti.
JAPONYA 1-1 SENEGAL
11' Mane
34' Takashi Inui
İLK 11'LER
JAPONYA: Kawashima, Shoji, Nagatomo, Sakai, Yoshida, Shibasaki, Haraguchi, Kagawa, Inui, Hasebe, Osaka
SENEGAL: K. Ndiaye, Koulibaly, Sabaly, Wague, Gana Gueye, S. Sane, A. Ndiaye, P. Ndiaye, Mane, Sarr, Niang