Trabzonspor'dan Damien Da Silva'ya veto

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor
'da bir süredir gündemde olan Damien Da Silva'dan vazgeçildi. Prensipte anlaşılıp, şehre de getirilen Fransız stopere 600 bin Euro öneren bordo-mavililer '700 bin Euro isterim' cevabını almıştı. Yıllık ücrette anlaşmazlığa düşülürken, bordo-mavili taraftarların da Da Silva'nın (30) yaşını fazla bulması ile gelen eleştiriler üzerine Trabzonspor yönetimi transferi rafa kaldırdı. Teknik ekibin de Da Silva konusunda, "Daha iyisini bulabiliriz" şeklinde görüş bildirdiği öğrenildi. RUSYA'YI İZLİYORUZ!
Trabzonspor
Genel Koordinatörü Özkan Sümer, Dünya Kupası
'nı takip ettiklerini söyleyerek, "Yeniden oyuncu bakma anlamında değil bu. Daha önce belirlenen isimlere yoğunlaşıyoruz. Acaba içerisinde olduğumuz futbolcular var" ifadesini kullandı.