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'dan Damien Da Silva'ya veto

, istediği yıllık ücret ve yaşı yüzünden taraftarların soğuk baktığı Fransız stoper Damien Da Silva'nın transferinden vazgeçti.

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 24.6.2018
Trabzonspor'dan Damien Da Silva'ya veto
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren 'da bir süredir gündemde olan Damien Da Silva'dan vazgeçildi. Prensipte anlaşılıp, şehre de getirilen Fransız stopere 600 bin Euro öneren bordo-mavililer '700 bin Euro isterim' cevabını almıştı. Yıllık ücrette anlaşmazlığa düşülürken, bordo-mavili taraftarların da Da Silva'nın (30) yaşını fazla bulması ile gelen eleştiriler üzerine Trabzonspor yönetimi transferi rafa kaldırdı. Teknik ekibin de Da Silva konusunda, "Daha iyisini bulabiliriz" şeklinde görüş bildirdiği öğrenildi.

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Trabzonspor Genel Koordinatörü Özkan Sümer, 'nı takip ettiklerini söyleyerek, "Yeniden oyuncu bakma anlamında değil bu. Daha önce belirlenen isimlere yoğunlaşıyoruz. Acaba içerisinde olduğumuz futbolcular var" ifadesini kullandı.
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Trabzonspor'dan Damien Da Silva'ya veto
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