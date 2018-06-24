Tunuslu Talbi, Çaykur Rizespor'da

Süper Lig'e bir yıl aranın ardından geri dönen Çaykur Rizespor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Yeşil mavililer, Tunus ekiplerinden Esperance takımında forma giyen 20 yaşındaki Tunuslu oyuncu Montassar Talbi ile anlaşma sağladı. Esperance takımı ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek stoper ile 3 yıllık anlaşma yapılması bekleniyor. 1998 doğumlu stoper geçen sezon Tunus Ligue Pro'da 14 maçta forma giydi.

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kemal Yardımcı, Tunuslu oyuncu ile anlaştıklarını duyurdu.