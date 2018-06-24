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Tunuslu Talbi, 'da

Spor Toto Süper Lig’in yeni ekibi , Tunuslu genç oyuncu ’yi renklerine bağladı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 24.6.2018 17:01
Tunuslu Talbi, Çaykur Rizespor'da

Süper Lig'e bir yıl aranın ardından geri dönen 'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Yeşil mavililer, Tunus ekiplerinden Esperance takımında forma giyen 20 yaşındaki Tunuslu oyuncu ile anlaşma sağladı. Esperance takımı ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek stoper ile 3 yıllık anlaşma yapılması bekleniyor. 1998 doğumlu stoper geçen sezon Tunus Ligue Pro'da 14 maçta forma giydi.

Çaykur spor Kulübü Başkanı Hasan Kemal Yardımcı, Tunuslu oyuncu ile anlaştıklarını duyurdu.

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Tunuslu Talbi, Çaykur Rizespor'da
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