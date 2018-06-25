Beşiktaş'a genç yıldız: Güven Yalçın

Beşiktaş yeni sezon öncesi ikinci transferini gerçekleştirdi. Siyah beyazlılar Bayer Leverkusen 19 yaş altı takımından Güven Yalçın'ın 4 yıllığına kadrosuna kattı.



Beşiktaş, Alman ekibi ile sözleşmesi sona eren Güven Yalçın için yaklaşık 200 bin Euro yetiştirme bedeli ödeyecek.



Leverkusen altyapısında yetişen 19 yaşındaki oyuncu, orta sahanın kanatlarında ve forvet arkası pozisyonunda görev yapabiliyor.



Geçtiğimiz sezon Bayer Leverkusen U19 takımında 27 maça çıkan genç futbolcu, 11 gol attı, 5 asist yaptı. (Ntv Spor)

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