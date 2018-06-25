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'a genç yıldız:

Eskişehirsporlu Dorukhan'ı kadrosuna katan , ikinci ini de yaptı. 'den 19 yaş altı takımından 'ı kadrosuna kattı. Siyah beyazlılar 19 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Giriş Tarihi: 25.6.2018 10:56 Güncelleme Tarihi: 25.6.2018 11:01
Beşiktaş'a genç yıldız: Güven Yalçın

yeni sezon öncesi ikinci ini gerçekleştirdi. Siyah beyazlılar 19 yaş altı takımından 'ın 4 yıllığına kadrosuna kattı.

Beşiktaş, Alman ekibi ile sözleşmesi sona eren Güven Yalçın için yaklaşık 200 bin Euro yetiştirme bedeli ödeyecek.

Leverkusen altyapısında yetişen 19 yaşındaki oyuncu, orta sahanın kanatlarında ve forvet arkası pozisyonunda görev yapabiliyor.

Geçtiğimiz sezon Bayer Leverkusen U19 takımında 27 maça çıkan genç futbolcu, 11 gol attı, 5 asist yaptı. (Ntv Spor)

2018/19 Biten Transferler

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Beşiktaş'a genç yıldız: Güven Yalçın
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