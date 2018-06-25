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İşte Bafetimbi 'in istediği ücret

Spor Toto Süper Lig'de 2017-18 sezonunu formasıyla gol kralı olarak tamamlayan Bafetimbi 'in istediği ücret belli oldu.

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 25.6.2018
İşte Bafetimbi Gomis'in istediği ücret
Çin'den teklif alan Bafetimbi 'in aklını menajerliğini yapan Mendy kardeşler karıştırdı. İkiz olan Patrick ile Etienne Galatasaray'ın şampiyonluğunda 1 numaralı pay sahibi olan Gomis'in ücretine 500 bin Euro zam istiyor. Buna gerekçe olarak da 3 milyon 850 bin Euro ile sarı-kırmızılıların en fazla garanti ücret alan oyuncusu Feghouli gösteriliyor. Gomis'in sözleşmesinde geçerli garanti para 3 milyon 350 bin Euro ve Mendy kardeşler, Fransız forvetin takım arkadaşı Feghouli ile aynı ücrete sahip olması gerektiğini düşünüyorlar. Sarı-kırmızılı yönetim Gomis'e zam yapmayı düşünmezken, teknik heyet ise hücum hattına acil takviye bekliyor. Listenin ilk sırasındaki isim Ahmed Musa. Gomis Çin'e satılırsa Ahmed Musa dışında forvete bir takviye daha gerçekleşecek ve Napoli'nin 2 milyon Euro'ya kiralamaya hazır olduğu Polonyalı Milik gündeme gelecek.
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İşte Bafetimbi Gomis'in istediği ücret
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