Phillip Cocu’dan PSV’ye 126 milyon Euro

Fenerbahçe'nin 3 yıllık anlaşma sağladığı Phillip Cocu, genç yıldızlara verdiği önemle öne çıkıyor. 48 yaşındaki teknik adam, ucuza aldırdığı yıldızlar, altyapıdan çıkardığı isimlerle PSV'ye 5 yılda büyük bir kazanç sağladı. Cocu'nun yetiştirdiği oyuncuların satışından PSV; 2018- 19 sezonunda 3.5 milyon Euro, 2017-18'de 43.85 milyon, 2016-17'de 16.55 milyon, 2015-16'da 57.50 milyon ve 2014-15'te ise 4.8 milyon Euro'yu kasasına koydu. Toplamda kasaya giren para 126.2 milyon Euro'yu buldu.



YILDIZLARI PARLATIYOR

2016-17'de Bruma (11.5 milyon Euro'ya Wolfsburg), 2015-16'da Depay (34 milyon Euro'ya M.United) ve Wijnaldum (20 milyon Euro'ya Newcastle) PSV'nin en yüksek rakamlı satışları olarak öne çıktı. Cocu, 2013- 14'te Bruma'yı Chelsea'den 3.5 milyon Euro'ya almıştı. Hendrix, Bakkali, Bergwijn ise genç çalıştırıcının altyapıdan çıkardığı isimler oldu. Bir de ucuza alıp, takıma büyük katkı sağlayan isimler var. 2013-14'te 675 bin Euro'ya Sporting'ten alınan Arias gibi. Son olarak bu oyuncu için Juventus'un 13 milyon Euro'luk teklifi reddedildi. Fenerbahçe yönetimi Cocu'dan aynı istikrarı bekliyor.



YERRY MİNA'NIN YOLU AÇILDI!

F.Bahçe'ye Barcelona forması giyen Kolombiyalı Yerry Mina'dan güzel haber geldi. İspanyol ekibi, Gremio'dan Arthur Melo'yu transfer ederken, Mina'nın da kulüpten ayrılmasının yolu açıldı. Sarı-lacivertliler, 23 yaşındaki stoperi kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Geçen sezon devre arasında Palmeiras'tan 11.8 milyon Euro'ya transfer edilen Yerry Mina 6 maça çıktı.

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